Žalec in Ljubljana gostitelja mednarodnega hmeljarskega kongresa

Žalec, 27. julija - Občini Žalec in Ljubljana bosta od ponedeljka pa do petka gostiteljici 57. kongresa Mednarodne hmeljarske organizacije, ki se ga bo udeležilo okrog 200 pridelovalcev hmelja iz 20 držav z vseh celin, trgovci s hmeljem, pivovarji in hmeljarski strokovnjaki. Bienalni sejem se vrača v Slovenijo po tem, ko je tu potekal tudi v letih 1953, 1969 in 1992.