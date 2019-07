V newyorškem Guggenheimovem muzeju razstava o vplivu fotografa Roberta Mapplethorpa

New York, 26. julija - V newyorškem Guggenheimovem muzeju je na ogled drugi del razstave z naslovom Brezpogojne napetosti - Mapplethorpe zdaj, ki predstavlja vpliv ameriškega fotografa Roberta Mapplethorpa na sodobni portret in avtoportret. Ob delih drugih avtorjev so v razstavo vključene tudi nekatere najbolj znane Mapplethorpove fotografije.