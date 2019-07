V Zagrebu še gasijo požar v centru za recikliranje odpadkov

Zagreb, 25. julija - Nekaj deset gasilcev in približno deset gasilskih vozil še zmeraj gasi požar, ki je v sredo zvečer izbruhnil v centru za recikliranje odpadkov na jugovzhodnem obrobju Zagreba. Zagorelo je odsluženo pohištvo. Požar so še isti dan lokalizirali, gasilci pa zdaj s pomočjo komunalnih strojev razkopavajo odpadke, da bi ogenj pogasili do konca.