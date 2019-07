Anheuser-Busch InBev z najboljšo prodajo v petih letih

Bruselj, 25. julija - Največji svetovni proizvajalec piva Anheuser-Busch InBev, ki obvladuje znamki piva Stella Artois in Budweiser, je letošnje drugo četrtletje sklenil z 2,47 milijarde dolarjev čistega dobička, kar je 14 odstotkov več kot v enakem obdobju leto dni pred tem. Kot so sporočili iz koncerna, so imeli v tem obdobju najboljšo prodajo v zadnjih petih letih.