Umetniško kovani izdelki bogatijo Kropo in Radovljico

Kropa, 28. julija - Na pobudo radovljiške občine so se pod okriljem praznovanja Kovaškega šmarna pred osmimi leti znova povezali kroparski kovaški mojstri in priznani slovenski oblikovalci, umetniki in arhitekti. Njihove urbane umetnine, kot so svetilke in ograje, so v zadnjih letih obogatile Radovljico, letos pa so izdelali posebne podstavke za panoje za samo Kropo.