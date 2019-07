V regionalnem programu Dorfa film o Koala Voice in Persons from porlock

Vukovar, 25. julija - Na 13. festivalu glasbenih dokumentarcev Dorf, ki bo od 19. do 24. avgusta potekal v hrvaških Vinkovcih, bo na sporedu kratki slovenski film Band vs. Brand mladih režiserk Hanne Szentpeteri in Simone Jerala o alternativnih zasedbah Koala Voice in Persons from porlock. Med drugimi bodo prikazali film Mladena Matičevića o Vladi Divljanu Nebeška tema.