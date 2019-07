Belgijci na Fifini lestvici le 20 točk pred Brazilci, Slovenci 63.

Zürich, 25. julija - Po koncu celinskih prvenstev Afrike, Južne Amerike in Severne Amerike ter Karibov je na nogometni svetovni lestvici prišlo do kar nekaj sprememb. Na vrhu sicer za pičlih 20 točk ostajajo Belgijci, novi južnoameriški prvaki Brazilci so zdaj drugi, svetovni Francozi pa tretji. Slovenci so napredovali za dve mesti in so 63. reprezentanca sveta.