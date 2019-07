Dolenjska avtocesta med razcepom Malence in priključkom Šmarje Sap proti Novemu mestu ponovno odprta

Škofljica, 25. julija - Na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam in na dolenjski avtocesti so odstranili posledice prometnih nesreč, dolensjka avtocesta je spet odprta. Še vedno je daljši zastoj med priključkoma Ljubljana Vič in Ljubljana jug ter na glavni cesti med Ljubljano in Škofljico, poroča prometnoinformacijski center.