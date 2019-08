Tedenski pregled - svet od 26. 7. do 1. 8.

Ljubljana, 2. avgusta - Teden so zaznamovali protesti v Rusiji, Hongkongu in Romuniji. Slednji so odnesli notranjega ministra in šefa policije. V Moskvi pa je policija prijela 1400 protestnikov, kar je največ v zadnjih desetih letih v Rusiji. ZDA so dobile novo veleposlanico pri ZN, Kelly Craft, ki prvič v zgodovini države prihaja vrst političnih donatorjev.