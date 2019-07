The Chemical Brothers oktobra v Zagrebu

Zagreb, 26. julija - Elektronski dvojec The Chemical Brothers bo 12. oktobra nastopil v zagrebškem Domu športov. V hrvaškem glavnem mestu se bosta glasbenika ustavila v sklopu velike turneje No Geography in po nastopih na velikih glasbenih festivalih od britanskega Glastonburyja do japonskega Fuji festivala, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.