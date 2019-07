V koprski občini zaživel projekt prvih posredovalcev

Koper, 25. julija - V tem tednu bodo na območju koprske občine uradno aktivirali projekt prvih posredovalcev. Gre za laične prostovoljce, ki bodo nudili prvo pomoč na primer ob srčnem zastoju, in sicer zlasti na bolj odročnih krajih, kamor služba nujne medicinske pomoči ne more priti v manj kot 15 minutah. Do konca meseca bo na terenu prisotnih 24 prostovoljcev.