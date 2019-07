V Miljah se bodo predstavili primorski vinarji

Milje, 26. julija - V italijanskih Miljah se bo danes in v soboto odvil enogastronomski festival Malvasia in porto - Malvazije v pristanu. Prireditev ponuja različne dogodke, ki bodo vključevali predstavitev in pokušino vin pridelovalcev s Krasa in slovenske Istre ter pestro lokalno gostinsko ponudbo.