Singapur, 25. julija - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju rahlo zvišale in tako malenkost okrevale. Rast gre pripisati krčenju zalog nafte v ZDA. Na naftnem trgu je minuli teden prišlo do velikih padcev. Cena nafte v ZDA je v kratkem času zgrmela za okoli dva dolarja za sod.