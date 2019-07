Azijske borze v zelenem

Tokio, 25. julija - Azijske borze so danes beležile pozitivna gibanja in tako sledile sredinemu trendu na newyorških borzah. Vlagatelji pa so vendarle previdni. Vse oči so uprte v današnje zasedanje Evropske centralne banke (ECB). Ta naj bi bila pripravljena na napoved novih stimulativnih ukrepov za območje z evrom.