Erevan, 25. julija - Mladi španski nogometaši so se po enajstmetrovkah proti francoskih vrstnikom (4:3) v visoki vročini, ki je presegla 24 stopinj Celzija, v Erevanu uvrstili v finale evropskega prvenstva do 19 let. V soboto se bodo za naslov pomerili z branilci naslova Portugalci.