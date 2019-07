Nepričakovano velika izguba potopila Tesline delnice

New York, 25. julija - Delnice proizvajalca električnih avtomobilov Tesla so se v sredo po objavi četrtletnih poslovnih rezultatov krepko pocenile zaradi izgube, ki je presegla pričakovanja analitikov Wall Streeta. Tudi prihodki so razočarali, čeprav Tesla vztraja, da bodo letos prodali med 360.000 do 400.000 avtomobilov.