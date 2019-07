S&P 500 in Nasdaq končala rekordno, Dow Jones s padcem

New York, 24. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Indkesa S&P 500 in Nasdaq sta narasla do novih rekordov, medtem ko je Dow Jones padel v rdeče številke, potem ko so vlagatelje razočarali poslovni rezultati podjetij Boeing in Caterpillar, poroča francoska agencija AFP.