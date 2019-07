Slovenski rokometaši v četrtfinalu SP do 21 let

Vigo, 24. julija - Slovenska rokometna reprezentanca do 21 let se je na svetovnem prvenstvu v Španiji uvrstila v četrtfinale, potem ko je danes v osmini finala premagala Južno Korejo z 32:28. Za mesto v polfinalu bodo Slovenci v četrtek igrali proti boljšemu iz dvoboja med Portugalsko in Nemčijo. Ta se bo začel danes ob 18.45.