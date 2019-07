Armstrongova družina od bolnišnice dobila šest milijonov dolarjev odškodnine

New York, 25. julija - Družina pokojnega astronavta Neila Armstronga, ki se je zapisal v zgodovino kot prvi človek na Luni, je od bolnišnice v Fairfieldu v ameriški zvezni državi Connecticut dobila šest milijonov dolarjev zaradi napak, ki so privedle do njegove smrti. Poravnava je bila izplačana že leta 2014, novico pa je šele sedaj objavil New York Times.