Šutejeva, Mihalinčeva in Horvatova uspešne v Novem mestu

Novo mesto, 24. julija - Tina Šutej, Maja Mihalinec in Anita Horvat so se na 30. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu predstavile z dobrimi dosežki. Šutejeva je bila neuspešna šele na višini, na kateri bi izboljšala svoj slovenski rekord. Tretji v metu diska, a pod 60 m, je bil Kristjan Čeh, evropski prvak do 23 let.