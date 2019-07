Dotrajana medicinska oprema daljša čakalne vrste v šempetrski bolnišnici

Šempeter pri Gorici, 27. julija - Medicinska oprema in naprave v šempetrski bolnišnici so že v celoti amortizirane, zato se pogosto kvarijo, je po ponedeljkovi seji sveta bolnišnice povedal direktor Stanislav Rijavec. Tudi zaradi tega se ob pomanjkanju določenih specialistov podaljšujejo čakalne vrste. Najdaljše čakalne vrste so pri ultrazvoku srca in kardiološki diagnostiki.