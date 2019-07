Vreme: Ponoči in v četrtek bo pretežno jasno in vroče

Ljubljana, 24. julija - Četrtek bo sončen, popoldne lahko v hribovitih krajih zahodne Slovenije nastane kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 31 do 34, na Goriškem do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.