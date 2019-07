Na Hrvaškem začasno prepovedali uporabo ampul s smejalnim plinom

Zagreb, 24. julija - Hrvaški minister za zdravje Milan Kujundžić je danes potrdil, da so do 30. septembra prepovedali uporabo ampul z dušikovim oksidom, razen za osnovne namene v medicini in gostinstvu. Ampule s smejalnim plinom so kot nadomestilo za mamila največ zlorabljali obiskovalci priljubljenega zabavišča na plaži Zrće na otoku Pagu.