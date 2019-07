Na primorski avtocesti več prometnih nesreč, nastal je daljši zastoj

Ljubljana, 24. julija - Na primorski avtocesti proti Ljubljani se je zgodilo več prometnih nesreč, posledice so že odstranili. Po podatkih policije so vse minile brez huje poškodovanih. Na posameznih odsekih med Uncem in Vrhniko je močno upočasnjen promet, potovalni čas se podaljša približno za 20 minut, poroča prometnoinformacijski center.