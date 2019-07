Nova spletna platforma za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025

Nova Gorica, 24. julija - Na povezavi www.go2025.eu je zaživela informativna in vključevalna spletna platforma za skupne priložnosti in prihodnost Nove Gorice in Gorice. Mesti, ki se skupaj potegujeta za naziv evropske prestolnice kulture (EPK) leta 2025, sta sedaj povezani tudi na spletu, so sporočili iz novogoriške občine.