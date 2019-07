Mayeva še zadnjič odgovarjala na poslanska vprašanja

London, 24. julija - Britanska premierka Theresa May je danes v parlamentu v Londonu še zadnjič odgovarjala na vprašanja poslancev, preden bo kraljici Elizabeti II. popoldne predala odstopno izjavo in jo bo na položaju nasledil Boris Johnson. Poslanci so odhajajočo premierko hvalili in ji ploskali, a se tudi prerekali z njo.