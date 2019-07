Pjongjang zadržuje rusko ribiško ladjo

Moskva/Seul, 24. julija - Severna Koreja zadržuje rusko ribiško ladjo s 15 ruskimi in dvema južnokorejskima članoma posadka, je danes sporočilo rusko veleposlaništvo v Pjongjangu. Severnokorejske oblasti so nadzor nad ladjo prevzele že prejšnji teden in trdijo, da je kršila pravila vstopa v državo.