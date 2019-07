Erfurt, 25. julija - Mineva 50 let od smrti nemškega slikarja Otta Dixa. Z Georgom Grozsom je bil eden vodilnih umetnikov t.i. nove stvarnosti, smeri, ki je zaznamovala likovno ustvarjalnost Weimarske republike in pustila pomemben pečat v evropskih umetnostnih tokovih do 2. svetovne vojne. Njeni predstavniki so svet prikazovali neolepšano in neusmiljeno kritično.