Celjski policisti obravnavajo več primerov goljufije

Celje, 24. julija - Celjski policisti obravnavajo več kaznivih dejanj goljufije, ki sta jih osumljena 42-letni moški in 48-letna ženska iz Celja. Osumljenca na parkiriščih večjih trgovskih centrov v Celju oprezata za starejšimi vozniki, ki speljujejo s parkirišč vzvratno ter lažno prikazujeta, da so jih vozniki kot pešca spregledali in jih z vozilom poškodovali.