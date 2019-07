Na Hrvaškem v tednu dni zabodli tri turiste, enega do smrti

Zagreb, 24. julija - Hrvaška velja za varno počitniško državo, a so tam v zadnjem tednu zabeležili štiri fizične napade na turiste iz drugih držav. V treh ločenih napadih z noži je bil umorjen fant iz Nemčije, turista iz Avstralije in Francije pa sta bila ranjena. Fizične poškodbe je utrpela tudi turistka iz Rusije. Vsi napadalci so bili hrvaški državljani.