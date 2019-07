Mediji: V novi britanski vladi večinoma zagovorniki brexita

London, 24. julija - V novi britanski vladi pod vodstvom evroskeptika Borisa Johnsona bosta do dve tretjini zagovornikov brexita, danes poročajo britanski mediji, ki se sklicujejo na vire blizu Johnsonu. V vladi, ki naj bi odsevala "sodobno Britanijo", bo tudi več žensk in pripadnikov narodnostnih manjšin kot v kabinetu dosedanje premierke Therese May.