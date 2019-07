V Nemčiji obtožnica za 96-letnega bivšega člana odredov SS zaradi spodbujanja sovraštva

Hildesheim, 24. julija - V Nemčiji so izdali obtožnico za 96-letnega nekdanjega člana zloglasnih nacističnih odredov SS zaradi spodbujanja sovraštva in kršitve pravice do pietete umrlih. Bivšega nacista bremenijo, da je v televizijskem pogovoru o nacističnem pokolu v francoskem Ascqu zmanjševal pomen holokavsta in francoskim civilistom pripisal krivdo za njihovo usodo.