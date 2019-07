Ljubljana, 24. julija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina bo danes po zaključku nenapovedanega obiska in pogovora z uporabniki in zaposlenimi v ZUDV Dornava ob 14. uri pred stavbo zavoda na Dornavi 128 v Dornavi dal izjavo za medije o ugotovitvah stanja v zavodu, so sporočili iz urada varuha človekovih pravic. (STA)