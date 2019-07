Thomas Bach: Še nikoli ni bil leto dni pred igrami nihče tako pripravljen, kot je Tokio

Tokio, 24. julija - V Tokiu so danes prireditelji naslednjih olimpijskih iger, te bodo med 24. julijem in 9. avgustom 2020, slovesno obeležili natanko leto dni do začetka največjega športnega dogodka. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je organizatorje pohvalil za opravljeno delo in dejal, da pričakuje "neverjetno izkušnjo na igrah".