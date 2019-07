V Avstraliji zaradi požiga mošeje tri obsodbe na dolgoletne zaporne kazni

Canberra, 24. julija - Tri avstralske sunite, ki so decembra 2016 podtaknili požar v šiitski mošeji v Melbournu, so obsodili na večletne zaporne kazni. Požigalci, ki so navdih dobili pri skrajni skupini Islamska država, so bili obsojeni na 22 oziroma 16 let zapora, poroča nemška tiskovna agencija dpa.