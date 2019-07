Bruselj predlaga okvir za upravljanje evrskega proračuna

Bruselj, 24. julija - Evropska komisija je danes predlagala okvir za upravljanje evrskega proračuna, iz katerega bodo financirali strukturne reforme in javne naložbe. Okvir omogoča evrskim članicam strateško usmerjanje denarja k reformam in naložbam, ki so najpomembnejše za območje evra. Obseg pa bo opredeljen v okviru pogajanj o večletnem finančnem okviru.