Karitasova akcija Kaj je dom? letos poudarja učenje jezika

Ljubljana, 24. julija - Kaj je dom? je akcija ozaveščanja, ki poteka v 11 evropskih državah in se osredotoča na povezanost migracij in globalnega razvoja. Akcijo so v Slovenski karitas odprli s pogovorom z "govorečimi knjigami", saj je pri integraciji ključno učenje jezika in uporaba besed, ki pomagajo priseljencem, da se lažje integrirajo v novo okolje.