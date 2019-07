Primorske novice: Višje sodišče znižalo kazni nekaterim obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik

Ljubljana, 24. julija - Višje sodišče v Ljubljani je nekaterim obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik znižalo kazni. Med njimi prvoobtoženemu Draganu Tošiću, ki so mu višji sodniki namesto 16 let in pol prisodili 15 let zapora, poročajo Primorske novice. Dva izmed obtoženih pa je višje sodišče oprostilo.