Ameriški senat potrdil predlog zakona o plačevanju odškodnin žrtvam 11. septembra 2001

Washington, 24. julija - Ameriški senat je v torek po hudem pritisku javnosti in komika Jona Stewarta z 90 glasovi za in dvema proti potrdil predlog zakona, po katerem bodo žrtve terorističnih napadov 11. septembra 2001 deležne odškodnin praktično do neskončnosti. Predstavniški dom kongresa je podoben predlog že potrdil. Manjka še podpis predsednika ZDA Donalda Trumpa.