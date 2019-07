Newyorške borze v pričakovanju novega vala trgovinskih pogovorov zaključile v zelenem

New York, 23. julija - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile z dobički. Po poročanju tujih agencij so se vlagatelji razveselili naslednjega kroga trgovinskih pogovorov med Washingtonom in Pekingom. V središču pozornosti na borznem parketu so bili tudi četrtletni finančni rezultati ameriških podjetij, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.