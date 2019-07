V raciji proti nezakonitim priseljencem v ZDA prijeli 35 ljudi

New York, 23. julija - V ZDA so v obsežni raciji proti nezakonitim priseljencem, ki so dobili ukaz o izgonu iz države, prijeli le 35 ljudi, poroča New York Times, ki se sklicuje na neimenovane vire na ministrstvu za domovinsko varnost. Predsednik ZDA Donald Trump je racijo dvakrat najavil vnaprej in napovedal, da bo zajela več milijonov nezakonitih priseljencev.