Umrla pisateljica in dobitnica vilenice Brigitte Kronauer

Hamburg, 23. julija - V ponedeljek je po dolgi bolezni v starosti 78 let umrla priznana in večkrat nagrajena nemška pisateljica Brigitte Kronauer, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pisateljica je med drugim leta 2004 prejela nagrado vilenica. Avtorica se je v svojih delih posvečala večnim človeškim vprašanjem o življenju, smrti in ljubezni.