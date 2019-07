Boris Johnson postal novi vodja britanskih konservativcev

pripravila Maja Cerkovnik

London, 23. julija - Nekdanji britanski zunanji minister in nekdanji londonski župan Boris Johnson je novi vodja britanskih konservativcev, ki bo v sredo postal tudi novi britanski premier. Po izvolitvi je članom stranke obljubil, da bo državi dal novo energijo in do 31. oktobra izvedel brexit. EU je z njim pripravljena sodelovati, a vztraja pri ločitvenem sporazumu.