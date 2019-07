EU za krepitev miru in varnosti v Afriki dodatnih 800 milijonov evrov

Bruselj/Adis Abeba, 23. julija - Predsednik komisije Afriške unije Moussa Faki Mahamat in evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj Neven Mimica sta danes v Adis Abebi podpisala dogovor, s katerim se je EU zavezala, da bo Afriški uniji namenila dodatnih 800 milijonov evrov za krepitev miru, varnosti in stabilnosti v Afriki.