Ljubljanska borza: Delnice v povprečju navzdol

Ljubljana, 23. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malenkost pod površjem. Skupni promet je dosegel 689.430 evrov, pri čemer so bile najprometnejše delnice Krke in NLB. Oboje so izgubile približno tretjino odstotka. Največ so izgubile delnice Cinkarne, pridobile pa delnice Telekoma.