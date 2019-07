Coca-Cola po uspešnem četrtletju zvišala napovedi

Atlanta, 23. julija - Zaradi velikega povpraševanja po pijačah z manj sladkorja je ameriški proizvajalec brezalkoholnih pijač Coca-Cola v drugem četrtletju občutno izboljšal poslovne rezultate in povečal delež na svetovnem trgu. Številke so višje od pričakovanih in v družbi so zvišali tudi napovedi za celotno poslovno leto. Njene delnice se že dražijo.