Reka Ljubljanica na dobri poti do Unesca

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 1. avgusta - Struga reke Ljubljanice med Vrhniko in Ljubljano sodi med najpomembnejša in najbolj ogrožena arheološka najdišča v Sloveniji. Od leta 2003 je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena, v načrtu je tudi njena kandidatura za vpis na Unescov seznam naravne in kulturne dediščine. Priprava dosjeja bo predvidoma potekala v naslednjih petih letih.