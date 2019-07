Pogodba s srbskim podjetjem za 40 kilometrov ograje na meji bo predvidoma podpisana ta teden

Ljubljana, 23. julija - Odločitev o oddaji dveh javnih naročil za dobavo in postavitev dobrih 40 kilometrov ograje na meji s Hrvaško srbskemu podjetju Legi-SGS je pravnomočna. Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, niso prejeli nobenega zahtevka za revizijo. Pogodbo bodo predvidoma podpisali še ta teden, pogoji za začetek del pa bodo izpolnjeni do konca julija.