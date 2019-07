V prvem roku na študij sprejetih 11.051 bodočih študentov

Ljubljana, 23. julija - V prvem prijavnem roku se je na dodiplomski in enoviti magistrski študij prijavilo 14.590 oseb. Razpisanih je bilo 17.396 mest, nanje pa je bilo sprejetih 11.051 kandidatov. O rezultatih bodo bodoče študente do četrtka obvestili po pošti, vpis pa bo potekal od 26. julija do 16. avgusta, so sporočili z ministrstva za izobraževanje.