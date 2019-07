Postgravitacijski umetniki vse bliže izstrelitvi testnega umetniškega satelita

Ljubljana, 23. julija - Postgravitacijski umetniki Dunja Zupančič, Miha Turšič in Dragan Živadinov so uspešno izvedli priprave na gledališki informans BIO::kozmizem. Ta predstavlja zadnjo razvojno stopnjo pred namestitvijo testnega umetniškega satelita s podatki igralca Marka Mlačnika na zunanjo stran Mednarodne vesoljske postaje in nato izstrelitvijo v orbito.